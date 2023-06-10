Загинув один рятувальник, ще одни отримав поранення.

У Харківській області українські рятувальники потрапили під повторний обстріл російських окупантів, один з них загинув.

Про це повідомляють у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області. "Черговий злочин проти рятувальників: під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Загиблому пожежному-рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Михайлу Піскуну було 29 років. Його колега - пожежний-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень, його госпіталізували.

"Багатотисячна родина рятувальників висловлює щирі співчуття родині з приводу передчасної смерті турботливого сина, гарного чоловіка, люблячого батька. Завжди готовий ризикувати власним життям, щоб врятувати інших - таким залишиться у пам'яті колег Михайло", - додали колеги загиблого.

Обстріл Харківщини: що відомо

Минулої доби російські загарбницькі війська знову тероризували Харківську область з різних видів озброєння.

У Харківській обласній військовій адміністрації повідомили, що під ударом опинилися Харківський, Куп'янський, Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони.

Внаслідок атак сталися пожежі, серед яких - лісова. За даними ОВА, загинув один чоловік, ще троє отримали поранення.

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