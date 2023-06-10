Супротивники, зокрема, використали ракету "Калібр".

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про загиблого та поранених унаслідок атаки російських окупантів на Харківщину.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. Синєгубов зазначив, що протягом минулої доби ворог обстрілював з усього наявного озброєння населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.

"Вночі ворог завдав атаки, використавши понад 10 БПЛА, по території Богодухівського та Куп'янського районів. Сталися пожежі. Загинув чоловік 29 років, зазнав поранення 39-річний чоловік", - повідомив голова ОВА.

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Крім того, у с. Гороховатка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 48-річний чоловік. "По с. Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою "Калібр". Зафіксовано влучання в землю. Без масштабних руйнувань та постраждалих", - розповів Синєгубов.

Також у с. Івашки Богодухівського району обстрілом було пошкоджено інкубатор, а у с. Глушківка Куп'янського району через обстріли сталася лісова пожежа.

"У м. Вовчанськ Чугуївського району госпіталізований з пораненням 63-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

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Унаслідок атаки російських окупантів в Одесі у ніч на 10 червня загинули троє людей. Люди загинули унаслідок влучання уламків дрона-камікадзе в квартиру.

Варто зазначити, що минулої ночі у небі над Одесою захисники України знищили вісім безпілотників-камікадзе, які запустив ворог. Також були ліквідовані дві ракети супротивника.

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