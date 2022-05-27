Ніч пройшла в Харкові відносно тихо, постраждалих немає, та ворог уночі продовжував обстрілювати населені пункти Харківської області.

Минулої доби загарбники стріляли по житлових кварталах Харкова з великокаліберних гармат "Піон" і РСЗВ.

Про це повідомив у Телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Минулої доби російські окупанти обстрілювали Харків з великокаліберних гармат "Піон", дальність стрільби яких досягає 47 км, та систем залпового вогню. Усім харків’янам, які постраждали вчора, медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив голова ОВА.

За його інформацією, ніч пройшла в Харкові відносно тихо, постраждалих немає, та ворог уночі продовжував обстрілювати населені пункти Харківської області.

"В м. Люботин внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена школа-інтернат. Також вночі був обстріляний Чугуїв. Постраждали житлові будинки. На щастя, жертв немає", - поінформував Синєгубов.

Він іще раз наголосив, що розслаблятися в жодному разі ще не можна, бо ворог діє підступно і цілеспрямовано б'є по мирних мешканцях. Без нагальної потреби на вулиці краще не виходити.

"На території області тривають запеклі бої. На Харківському напрямку окупанти зосереджені на утриманні раніше зайнятих позицій. На Ізюмщині росіяни продовжують спроби наступу. Наші захисники мужньо тримають позиції", - зазначив голова ОВА.

Як повідомлялося, ворог обстріляв 26 травня Шевченківський і Київський райони Харкова, так званий район Павлове Поле, що прилягає до центру. Станом на 23.00 повідомлялося про дев’ятьох загиблих і 19 поранених, серед яких - 9-річна дитина.

Згодом голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що серед загиблих – 5-місячне немовля та його батько. Малюка з рук чоловіка вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду, де тіло виявили поліцейські.

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