17 осіб зазнали поранень.

У результаті сьогоднішнього обстрілу Харкова загарбниками загинули 8 людей, серед них п'ятимісячна дитина.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко у Facebook.

"Сьогодні ворог розстріляв Харків. Попередньо, гатили із гаубиць. Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках було 5-тимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські Поліція Харківської області знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду", - заявив він.

За словами Клименка, внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинуло 8 харків’ян. Ще 17 зазнали поранень.

Нагадаємо, російські окупанти визнали себе винними у стрілянині по житлових будинках Харківської області.

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