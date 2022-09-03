У результаті нового обстрілу Харкова окупантами ніхто не постраждав.

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Харків, прилетіло поруч з однією зі шкіл, постраждалих немає, в будівлі вибито скло.

Вночі був ракетний обстріл Новобаварського району обласного центру, написав мер Ігор Терехов.

Також вночі в Запоріжжі під час повітряної тривоги в деяких районах міста було чути гучні звуки.

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"...За попередньою інформацією, це було відлуння ворожих прильотів, які відбулися за межами міста. Деталі уточнюються...", - йдеться в Telegram-каналі секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Противники вже не раз обстрілювали об'єкти цивільної інфраструктури в Харківській і Запорізькій областях, було багато жертв та постраждалих.

На початку вересня заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що в нашій країні через окупантів вже загинули 7 тисяч мирних жителів, а 5,5 тис. осіб - були поранені.

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