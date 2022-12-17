Унаслідок ворожого обстрілу постраждали дві особи, зазначили в ОП.

Російські загарбники обстріляли штаб гуманітарної допомоги у передмісті Херсона.

Одна жінка померла від отриманих поранень, а ще дві особи опинилися у лікарні, про повідомили в Офісі президента Володимира Зеленського.

"Передмістя Херсону, село Степанівка. Росіяни з міномета обстріляли населений пункт. Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги...", - йдеться у повідомленні.

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В ОП додали, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю школи, лікарні та церкви.

Ситуація в Херсоні після відступу російських загарбників - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 17 грудня, російські загарбники обстріляли Херсон, загинув чоловік і поранено жінку.

Вдень російська армія завдала удару по Херсонському геріатричному центру у селі Степанівка. Постраждалих не було.

17 грудня очільник Херсонської обласної Військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомляв, що ворог за минулу добу майже 30 разів обстріляв Херсонську область.

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