Російські загарбники обстріляли штаб гуманітарної допомоги у передмісті Херсона.
Одна жінка померла від отриманих поранень, а ще дві особи опинилися у лікарні, про повідомили в Офісі президента Володимира Зеленського.
"Передмістя Херсону, село Степанівка. Росіяни з міномета обстріляли населений пункт. Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги...", - йдеться у повідомленні.
В ОП додали, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю школи, лікарні та церкви.
Ситуація в Херсоні після відступу російських загарбників - важливі новини
Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 17 грудня, російські загарбники обстріляли Херсон, загинув чоловік і поранено жінку.
Вдень російська армія завдала удару по Херсонському геріатричному центру у селі Степанівка. Постраждалих не було.
17 грудня очільник Херсонської обласної Військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомляв, що ворог за минулу добу майже 30 разів обстріляв Херсонську область.