Російські загарбники застосовували артилерію, реактивні системи залпового вогню та міномети.

Російські загарбники за минулу добу 27 разів обстріляли Херсонську область, під ворожим вогнем в черговий раз опинилися житлові квартали Херсона.

Як повідомив голова Херсонської обласної Військової адміністрації Ярослав Янушевич в Telegram, російські окупанти влучили в школу, підприємство, лінії електропередачі, приватні та багатоквартирні будинки.

"Російські окупанти 27 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ і мінометів... За минулу добу через російські обстріли одна людина загинула, троє жителів Херсонської області отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначив глава ОВА.

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Ситуація в Херсонській області

Українські військові 11 листопада зайшли до Херсона. Увечері того ж дня про деокупацію міста заявив президент України Володимир Зеленський.

ВСУ змусили росіян відійти на 15-20 км в глибину на Лівому березі Херсонської області, проте їх артилерія все ще дістає до звільнених населених пунктів.

Російські окупанти намагаються зробити з Правобережжя і Лівобережжя Херсонської області "сіру зону".

Після звільнення Правобережної частини Херсонської області від окупації російські військові продовжують завдавати ударів по населених пунктах.

15 грудня, російські загарбники вдарили по центру Херсона. Снаряд влучив у пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що з Херсонської області щодоби евакуюється близько 450 жителів. Кількість бажаючих виїхати останнім часом зросла більш ніж вдвічі.

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