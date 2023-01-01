Збитки у рази перевищуватимуть ті, яких зазнав університет під час масованого ракетного обстрілу 10 жовтня.

У Києві внаслідок вчорашніх російських ракетних ударів значних ушкоджень зазнали будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як повідомили у КНУ, значних ушкоджень зазнали корпуси ННЦ "Інститут біології та медицини" й ННІ високих технологій, факультетів психології, соціології, комп’ютерних наук та кібернетики, радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, механіко-математичного та географічного факультетів, кафедри ядерної фізики, кріогенного комплексу, спорткомплексу, Українського фізико-математичного ліцею та деяких гуртожитків студмістечка.

"У переддень нового року, 31 грудня 2022, внаслідок ракетної атаки було ушкоджено будівлі Виставкового кампусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ... Цього разу збитки, завдані падінням ракети, у рази перевищуватимуть ті, яких зазнав університет під час масованого ракетного обстрілу середмістя Києва 10 жовтня 2022 року, коли були ушкоджені будівлі Головного (червоного) навчального корпусу, ННІ філології (жовтий корпус), Наукової бібліотеки імені М. Максимовича, хімічного факультету, а також оранжереї Ботанічного саду імені О. Фоміна", - сказано у повідомленні.

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Обстріл Києві 31 грудня

31 грудня російська армія завдала декілька хвиль ракетних ударів по різних містах України. Російські ракети влучили у цивільні об'єкти у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

Внаслідок атаки у Солом'янському районі Києва уламки ракети влучили у приватний будинок. У Печерському районі пошкоджено готель і повилітали шибки у "Палаці Україна". У Святошинському районі уламки ракети впали на стадіон "Темп". Також, за даними мера Віталія Кличка, у Києві внаслідок ракетної атаки пошкоджено три школи і дитсадок.

У Києві кількість постраждалих становить 22 особи, загинув літній чоловік.

Крім того, у новорічну ніч Сили протиповітряної оборони України знищили 45 ворожих "шахедів". 13 із них збили ще у 2022 році, а інші 32 - у 2023.

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