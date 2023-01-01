В ніч проти 1 січня 2023 року по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зазначив, що на Київщині працює протиповітряна оборона.
На своїй сторінці в Телеграм Кулеба також закликав громадян перебувати в безпечних місцях.
"Київщина. Працює ППО", - зазначив він.
Зазначається, що раніше мешканці столиці та області чули звуки вибухів, після яких пролунав сигнал повітряної тривоги.
Водночас міський голова Києва Віталій Кличко наголосив, що вибухи у столиці є наслідками робототи української ППО.
"У столиці чутно вибухи. Працює ППО", – повідомив він.
Згодом голова поліції Київщині Андрій Нєбитов повідомив про загрозу ракетних ударів та атаки дронами.
"Є серйозна загроза ракетної небезпеки та удару шахідами", – зазначив він.
Атаки РФ по Україні на Новий рік
Вдень 31 грудня Росія здійснила масований обстріл України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ворог випустив понад 20 ракет. З них 12 було збито силами оборони.
Ввечері 31 грудня, за кілька годин до Нового року, РФ атакувала південь України дронами-камікадзе. Повідомлялося про те, що залетіло дві групи "Шахедів"