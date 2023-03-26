Унаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні домоволодіння.

Вранці російські окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ, один зі снарядів влучив у п'ятиповерховий житловий будинок.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора. "За даними слідства, 26 березня близько 10:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл м. Куп'янськ. Один із ворожих снарядів влучив у п'ятиповерховий житловий будинок", - зазначили у прокуратурі.

Зауважується, що є також руйнування та пошкодження приватних домоволодінь, господарських споруд та автомобілів містян.

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Так, за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області було розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Ситуація в Харківській області під час війни з Росією - сьогодні це треба знати

Росіяни вже багато разів обстрілювали населені пункти регіону з різного озброєння, є руйнування, постраждалі та жертви.

Очільник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков минулого року наприкінці літа розповів, що в області, а також у Харкові через окупантів з початку повномасштабного вторгнення загинули понад тисяча мирних людей, зокрема, 50 неповнолітніх.

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