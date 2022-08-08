У місті та області повністю або частково зруйновано понад 7 тисяч об'єктів.

На території Харкова та області внаслідок дій російських окупантів з початку повномасштабної війни загинули понад 1 тис. цивільних осіб, серед них - 50 дітей.

Про це заявив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, йдеться у повідомленні на сайті відомства.

"Держава-агресор тероризує та вбиває мирних мешканців. Я маю констатувати, що на території Харкова та області вже загинуло понад 1000 цивільних осіб, поранено - вдвічі більше. Серед вбитих - 50 дітей. Наймолодший загиблий від дій агресора - 5-місячний малюк", - сказав він.

Наголошується, що російська армія щодня запускає по Харківщині десятки ракет та обстрілює населені пункти з артилерії. Повністю або частково зруйновано вже понад 7 тис. об’єктів у місті та області, 2 тис. 800 багатоповерхівок, майже 1 тис. 800 житлових будинків, понад 500 закладів освіти та 150 лікарень.

Керівник обласної прокуратури зазначив, що на сьогодні правоохоронцями розслідується майже 3,5 тис. злочинів, пов'язаних з порушенням законів та звичаїв війни. Серед них майже 3 тисячі - це злочини, пов'язані з бомбардуванням цивільної інфраструктури, близько 50 - стосовно вбивств та понад 120 - щодо незаконного позбавлення волі. Також розслідується майже 300 справ щодо мародерства та чотири - щодо згвалтувань.

Нагадаємо, що ввечері російські окупанти обстріляли Харків, повідомлялося про влучання по інфраструктурному об'єкту.

Вас також можуть зацікавити новини: