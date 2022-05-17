У результаті ворожої атаки, зокрема, уламками посічено дахи приватних будинків, поділилися у Новояворівській територіальній громаді.

В результаті нічного обстрілу Львівської області окупантами на території Новояворівської територіальної громади регіону пошкоджені низка об’єктів.

Зокрема, було пошкоджено амбулаторію, школу та садочок, розповів очільник Новояворівської територіальної громади Володимир Мацелюх у відеозверненні у Facebook.

За його словами, також були пошкоджені приватні будинки - уламками посічено двері та дахи, вибито вікна.

"…є ушкодження приватних будинків - це є повибивані вікна, побиті, посічені уламками дахи, двері. Є також пошкоджені ряд бюджетних об’єктів - це школа, садочок, амбулаторія. Вибиті вікна і підламані двері на території нашого старостату в Старичах. Багато осколків є у населеному пункті…", - зазначив голова територіальної громади.

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що у Львові та області після опівночі було чути вибухи. Мер Львова Андрій Садовий поділився, що Львівська область переживала одну з найбільших ворожих атак за кількістю ракет.

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що окупанти здійснили ракетний удар по об’єкту інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця", який знаходиться у Яворівському районі. Чиновник додав, що в результаті вибуху пошкоджена залізнична інфраструктура. Потерпілих та жертв немає. Голова ЛОВА додав, що ракети летіли зі сходу.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення у низці населених пунктів, зокрема, і на Львівщині, були жертви та постраждалі.

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