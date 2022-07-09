Миколаїв вранці зазнав ворожих обстрілів.

Російські окупанти вранці у суботу, 9 липня, завдали по Миколаєву масованого ракетного удару. Використовувалися ракети С-300.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

"6 ракет С-300 по місту. Святий Миколай нас береже. Без жертв. Що не скажеш про орків після роботи наших ЗСУ!", - написав Кім.

Як відомо, Миколаїв вранці зазнав ворожих обстрілів. У місті було чути вибухи. По області напередодні через удари ворога горіли поля, ліс на Кінбурнській косі.

А вже вранці окупанти завдали удару по одному з житлових районів Харкова. Один будинок зруйновано повністю, один частково. Обійшлося без жертв. Троє людей у ​​лікарні, четверо отримали допомогу на місці.

Голова ОВА закликав харків’ян максимально обмежити перебування на вулицях міста. "Російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення. Будьте обережні, перебувайте у безпечних місцях!", - додав Синєгубов.

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