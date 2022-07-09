Харків'ян закликають максимально обмежити перебування на вулицях міста.

Російські окупанти завдали ракетного удару по одному з житлових районів Харкова.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У Харкові в одному з житлових районів окупанти завдали, попередньо, ракетного удару. На місці працюють всі служби", - зазначив він.

За словами начальника Слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, російські окупанти обстріляли центр міста близько 10-ї ранку. За його даними, 3 людини отримали поранення.

Згодом Синєгубов додав, що внаслідок удару, за попередніми даними, 4 людини отримали легкі ушкодження. Медики надають їм необхідну допомогу.

Голова ОВА закликав харків’ян максимально обмежити перебування на вулицях міста. "Російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення. Будьте обережні, перебувайте у безпечних місцях!", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти за добу обстріляли в Харківській області поля урожаю, птахокомплекс, сміттєзвалища і відкриті території.

Внаслідок обстрілів окупантів постраждала жінка, її з осколковими пораненнями госпіталізували.

Також за інформацією Синєгубова, на Харківському напрямку тривають активні бойові дії. Противник веде оборонні дії.

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