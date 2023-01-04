Унаслідок ворожої атаки у райцентрі пошкоджено лінію електропередач та газопровід.

Уночі російські окупанти обстріляли житлові квартали Нікополя.

У житлові квартали міста прилетіли з десяток снарядів ворога, про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Цієї ночі на Нікопольщині було гучно від ворожих обстрілів. Росіяни ударили з важкої артилерії саме по районному центру", - зазначив він.

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Голова ОВА повідомив, що люди не постраждали.

Водночас у місті пошкоджені кілька житлових будинків та кілька господарчих споруд, автівка, газопровід та лінія електропередач.

"В інших районах сирена двічі сповіщала про небезпеку, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно", - повідомив Резніченко.

Обстріли Дніпропетровської області - що треба знати

Супротивники вже не раз обстрілювали Дніпропетровську область та, зокрема, Нікополь і Нікопольський район. Унаслідок ворожих атак є багато руйнувань, жертв і постраждалих.

Нагадаємо, 1 січня стало відомо, що у Нікополі внаслідок вечірнього та нічного ворожих обстрілів було пошкоджено 13 житлових будинків, низку об’єктів інфраструктури, лінію електропередач, і постраждала одна особа.

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