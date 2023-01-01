За даними ОВА, крім Нікопольської ворог також обстріляв Червоногригорівську громаду.

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок вечірнього та нічного обстрілів окупантів поранено одну людину, пошкоджено 13 житлових будинків, низку об’єктів інфраструктури, лінії електропередач.

Про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк. "Важкий вечір та ніч з черговим підступним обстрілом. На зараз відомо про одну постраждалу. Пошкоджено дев’ять багатоповерхових та чотири приватних житлових будинків, шість господарчих споруд, один автомобіль", - зазначив він.

Проте Саюк зауважив, що інформація ще уточнюється.

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Крім того, за його словами, ушкоджень зазнали низка комерційних об’єктів, медичний заклад, магазини, готель, аптеки.

"Сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач, фахівці працюють над їх відновленням", - розповів міський голова і додав, що наслідки обстрілів вже усувають, інфраструктура в місті працює.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що крім Нікопольської ворог також обстріляв Червоногригорівську громаду - там минулося без постраждалих.

Решта районів, за його словами, зустрічали Новий рік під звуки сирени та без надзвичайних ситуацій.

"І є новорічний подарунок від повітряного командування "Схід". Наші захисники неба знищили один дрон-камікадзе, який летів на область. То був "Шахед", - додав Резніченко.

Ситуація на Дніпропетровщині

Окупанти продовжують активно обстрілювати Дніапропетровщину. Найбільше від ворожого вогню страждає Нікополь та Нікопольский район.

Так, у ніч проти 7 грудня російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами".

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