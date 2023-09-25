Усього під час нічної атаки зафіксовано 33 засоби повітряного нападу.

У ніч проти 25 вересня російські окупанти завдали удару по Україні, використовуючи ракети різних типів та ударні БПЛА.

Як інформує командування Повітряних сил, ворог бив 12 крилатими ракетами "Калібр", двома протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та 19 ударними БпЛА типу "Шахед". Майже всі ворожі цілі вдалося збити.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 11 крилатих ракет "Калібр", 19 ударних БпЛА "Шахед-136/131". Пуски "Шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ), "Калібрів" – з малого ракетного корабля та підводного човна із акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), "Оніксів" – із району Севастополя", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

В Силах оборони півдня уточнили, що більшість повітряних цілей збили в небі над Одещиною, по 1 "Калібру" збили над Миколаївщиною і Кіровоградщиною.

Крім того, повідомляється, що за минулу добу знищено три ворожі ударні БпЛА "Ланцет" та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Нічна атака по Україні 25 вересня - це треба знати

Сьогодні вночі РФ здійснила чергову комбіновану атаку по півдню Україні, в якій задіяли ракети різних типів та "Шахеди".

Сили ППО збили більшість повітряних цілей ворога, але є влучення у припортову інфраструктуру в Одесі. Значних пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, а також будівля привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує.

Вас також можуть зацікавити новини: