19 "Шахедів" та 11 "Калібрів" збито силами та засобами протиповітряної оборони, але є влучання в припортову інфраструктуру.

Ворог вночі атакував Одещину "Шахедами", "Оніксами" та "Калібрами", ППО збила всі дрони та більшість ракет, але внаслідок влучання постраждала припортова інфраструктура.

Як повідомили у Силах оборони півдня, вночі ворог спрямував по Одещині 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131" та 2 надзвукові ракети "Онікс". Також застосовував 12 "Калібрів" із складними траєкторіями руху різними областями.

"Для атаки з моря додатково до надводного ракетноносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 19 "Шахедів" та 11 "Калібрів" збито силами та засобами протиповітряної оборони. По 1 "Калібру" збито над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна більшість - в небі над Одещиною.

На жаль, відбулося влучання у припортову інфраструктуру. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, яка була оперативно ліквідована.

Крім того, "Оніксами" зруйновано зерносховища. Але люди не постраждали.

Внаслідок падіння уламків в ході бойової роботи, пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Також займалася трава на відкритих територіях.

"Вибуховими хвилями в кількох будинках вибито скло, одна цивільна жінка травмована, їй надано медичну допомогу", - зазначили в Силах оборони півдня.

Нічна атака на Одещину

Сьогодні вночі в Україні знову оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося, що окупанти здійснили комбіновану атаку по півдню, в якій задіяли ракети та "шахеди".

При цьому ракети спочатку були спрямовані на захід, а потім різко змінили курс на південь - Одесу та Ізмаїл.

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