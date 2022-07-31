Інформація щодо постраждалих уточнюється.

По Одещині завдано ракетний удар, влучено в кар'єр.

Про це повідомила в Facebook Одеська державна районна адміністрація.

"По території однієї з громад Одеського району завдано ракетний удар. Влучено в кар'єр. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали тривоги!", - йдеться в повідомлені.

Сьогодні ввечері в Одеському регіоні було оголошено повітряну тривогу, перед початком якої жителі різних районів Одеси чули звуки кількох вибухів.

Нагадаємо, вранці 26 липня загарбники з акваторії Чорного моря завдали ракетних ударів по південних областях України. В Одеській області в результаті ворожої атаки були зруйновані п'ять житлових і 60 дачних будинків, понад 15 баз відпочинку і 80 торгових павільйонів.

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