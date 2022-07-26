Інформація по масштабах руйнувань та постраждалих уточнюється.

Ворог завдав ракетного удару по півдню України, є влучання в приватні оселі та портову інфраструктуру.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"По півдню України нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування. На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загорянням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема. На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водночас по Миколаївському району завдано удар з ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Інформація по масштабах руйнувань та постраждалих уточнюється.

За даними голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, зранку по Миколаєву було нанесено масований ракетний удар, попередньо без жертв.

"Зранку, 26 липня, по Миколаєву було нанесено масований ракетний удар. За попередньою інформацією внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - повідомив він.

Кім також повідомив, що на околицях міста є прильоти ракет повітряного базування. Окрім цього, була спроба уразити портову інфраструктуру міста.

Нагадаємо, раніше експерт з питань національної безпеки Іван Варченко розповів, як росіяни можуть покинути окупований Херсон.

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