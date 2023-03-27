П’ятеро поранених унаслідок ворожого удару перебувають у вкрай тяжкому стані, зазначили у поліції.

Кількість поранених внаслідок ракетного удару російських окупантів по Слов'янську Донецької області зросла до 32.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області. "Станом на 15:00 відомо про 34 постраждалих, з них двоє - загинули. П’ятеро поранених - у вкрай тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, руйнувань зазнали адміністративні та офісні будівлі, п’ять багатоповерхових і сім приватних будинків, а також пошкоджено 10 автомобілів.

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"Первинна правова кваліфікація - ч. 1 та ч. 2 ст. 438 ККУ України (порушення законів і звичаїв війни)", - уточнили правоохоронці.

Обстріл Слов'янська - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 27 березня, російські окупанти вдарили по центру Слов’янська двома ракетами С-300. Повідомлялося про двох загиблих та 29 поранених.

На обстріл Слов'янська відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, ворог має знати, що Україна не пробачить знущання над своїми громадянами, не пробачить смертей і поранень.

Глава держави підкреслив, що усі російські терористи будуть розбиті, а відповідальність понесуть усі причетні до цієї агресії.

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області встановлено загибель унаслідок ворожих обстрілів 1 тис. 410 осіб. Крім того, через росіян 3 тис. 183 людини отримали поранення.

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