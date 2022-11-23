Унаслідок обстрілу, здійсненого супротивниками, постраждали медики.

Внаслідок удару російських окупантів по лікарні у Запорізькій області постраждали двоє лікарів.

Загинув хлопчик, який народився 2 дні тому, а його мати вижила, про це повідомили в Офісі президента України.

"Вільнянськ, Запорізька область. Вночі окупанти вдарили ракетами С-300 по пологовому відділенню місцевої лікарні... 2 людини постраждали - лікарі. 1 лікар у важкому стані", - зазначив представник ОП.

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На місці працюють рятувальники, роботи з розбору завалів тривають.

Ситуація у Запорізькій області під час війни з Росією - найважливіші новини

Супротивники вже не раз обстрілювали Запорізьку область з різного озброєння, є руйнування, жертви й постраждалі.

Раніше сьогодні, 23 листопада, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що вночі російські окупанти обстріляли ракетами пологове відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинуло немовля.

22 листопада стало відомо, що в місті Оріхів Запорізької області снаряд загарбників впав біля місця, де людям роздавали хліб, загинув соцпрацівник, а ще дві особи зазнали поранень.

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