На місці працюють рятувальники.

Російські окупанти обстріляли ракетами пологове відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області, загинуло немовля.

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"Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповнює наші серця - вбито немовля, яке щойно з'явилося на білий світ", - написав у своєму Telegram-каналі голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Старух додав, що на місці працюють рятувальники.

Війна в Україні: ситуація на Запоріжжі

Як повідомляв УНІАН, останнім часом російські війська активізували обстріли прифронтових міст і сіл на Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Крім того, у порівнянні з серпнем-вереснем росіяни випускають майже вдесятеро менше автомобілів з окупованої території Запорізької області до обласного центру.

Так, 22 листопада Старух повідомив, що в Оріхові Запорізької області через обстріл росіянами черги по хліб загинув соцпрацівник, ще двоє людей зазнали поранень.

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