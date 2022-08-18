Імовірність нанесення ракетних ударів по регіону залишається дуже високою, попередив спікер Одеської обласної військової адміністрації.

На Одещині ворог цілеспрямовано обстрілює туристичну інфраструктуру курортного селища Затока, яке учора внаслідок ракетного удару зазнало значних руйнувань.

Про це на брифінгу повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Воно (селище - УНІАН) вже відомо не тільки своїми цілющими якостями та місцем відпочинку, а і тим, що ворог цілеспрямовано обстрілює цю туристичну інфраструктуру. Цей заповідник курортного відпочинку, який був саме тут, на цій містині, але сьогодні вже дуже багато чого зруйновано. І ворог, який завдав удар радянськими ще ракетами Х-22 зі стратегічної авіації Російської Федерації, знов знищив чергову базу відпочинку, де не було жодного українського солдата і жодної бойової техніки", - підкреслив Братчук.

За його словами, 7 будівель бази відпочинку зруйновано, також повністю зруйновано 15 дачних будинків, понад 30-ти пошкоджено. Внаслідок ракетного удару чотири людини отримали поранення, одна з яких одразу відмовилась від перебування в лікарні - чоловіку надали відповідну медичну допомогу. Наразі в лікарні залишається двоє поранених.

Братчук зазначив, що ймовірність нанесення ракетних ударів по регіону залишається дуже високою. Це можливо з Чорного моря, де перебувають в постійній бойовій готовності не менш два ракетоносії, оснащені ракетами "Калібр", та с неба - з літаків стратегічної авіації.

"Також не слід забувати про територію тимчасового окупованого Криму, де є відповідні ракетні комплекси, якими Одещину дуже часто обстрілювали", - додав речник.

Нагадаємо, учора вночі Одеську область ворог атакував літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22. У курортному селищі руйнування зазнали приватні житлові будинки та бази відпочинку. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

14 серпня у Затоці на міні підірвалися дві особи, а одна людина постраждала. Загиблими виявилися будівельники.

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