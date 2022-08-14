Мешканцям регіону нагадали про заборону виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах.

У неділю, 14 серпня, у курортній Затоці (Одеська область) на міні підірвалися двоє людей.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещина, Білгород-Дністровський район, Затока. Пляж! Попередньо підрив людей на мінно-вибуховому пристрої. Більш детальну та уточнену інформацію буде надано пізніше", - зазначив він та нагадав про заборону виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах.

Як повідомляє "Суспільне", за інформацією Білгород-Дністровської міськради, це сталося на базі відпочинку "Рута". За інформацією видання, загиблими є два будівельники.

В ОК "Південь" сповістили, що також було поранено 1 людину.

"На одному з пляжів Одещини, в Білгород-Дністровському районі, в прибережних водах, від підриву невідомого пристрою загинуло дві і поранено одну людину", - розповіли у командуванні.

На місці події працюють фахівці швидкої допомоги, вибухотехніки, слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, група чоловіків влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів, ігноруючи проголошені обмеження щодо відвідування узбережжя та купання в прибережних водах та нехтуючи попереджувальними знаками.

Нагадаємо, у Миколаївській та Одеській областях заборонили купатися в морі.

Утім люди відкрито ігнорують попередження про мінну небезпеку в морі і на пляжах. Попри те, що до берега регулярно виносить боєприпаси, відпочивальники купаються і засмагають.

Це призводить до загибелі людей. Зокрема, в липні під час купання в морі на Одещині загинув чоловік: від вибуху йому відірвало голову. Очевидці розповіли, що потерпілий святкував день народження.

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