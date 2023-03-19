Унаслідок ворожих обстрілів є багато постраждалих.

Російські загарбники за минулу добу вбили трьох і поранили 18 громадян на Донеччині.

Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Telegram. "За 18 березня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Краматорську та 1 у Костянтинівці", - повідомив голова ОВА.

Крім того, ще 18 людей в області зазнали поранень.

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Ситуація в Донецькій області - зараз це треба знати

Як повідомляв УНІАН, 18 березня росіяни обстріляли Краматорськ, пошкоджено близько 10 житлових будинків та декілька автівок. Окупанти застосували системи залпового вогню "Ураган".

Також окупаційні війська РФ зі ствольної артилерії та систем залпового вогню "Ураган" обстріляли Костянтинівку. Руйнувань зазнали багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, господарські споруди, а також будівля торговельного центру.

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