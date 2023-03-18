Російські окупаційні війська також атакували Костянтинівку.

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Краматорську на Донеччині 18 березня знову зросла. Відомо про щонайменше девʼятьох поранених людей.

"Донеччина потерпає від постійних обстрілів росіян. Гинуть мирні мешканці, знищується інфраструктура... Сьогодні внаслідок обстрілу міста Краматорськ 2 людини загинуло і 9 поранено, троє з яких у важкому стані. За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок", – повідомили в Головному управлінні ДСНС Донецької області.

Зазначається, що російські окупаційні війська також атакували Костянтинівку. Унаслідок удару поранено 6 людей. Пошкоджено 10 приватних будинків, 9 багатоповерхівок, школу, дитячий магазин, приватні автомобілі та гаражі.

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"Під обстріл потрапила й будівля пожежно-рятувальної частини Краматорського гарнізону. Пошкоджені ворота гаражу та 2 пожежних автоцистерни. На щастя, особовий склад підрозділу не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Пізніше у Донецькій ОВА повідомили про 10 постраждалих.

"Щонайменше 2 загиблих та 10 поранених внаслідок сьогоднішніх обстрілів Краматорська", – йдеться у повідомленні.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко наголосив, що росіяни цілеспрямовано вбивають мирних, тому залишатися на Донеччині небезпечно.

Обстріли Донеччини

Російські окупаційні війська щодня обстрілюють населені пункти Донецької області. Так, внаслідок обстрілу неподалік Бахмута ракета влучила у авто, було поранено польського волонтера.

16 березня росіяни вдарили по Костянтинівці. Ворог двічі атакував місто з систем "Ураган", внаслідок чого було поранено шістьох цивільних, серед яких іноземний волонтер.

14 березня під обстріл потрапило Курахове. Було пошкоджено вісім житлових багатоповерхівок та електропідстанція, біля тисячі абонентів залишилися без світла.

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