За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

На Донеччині окупанти обстріляли Очеретинську громаду касетними боєприпасами.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"В Очеретинській громаді росіяни зранку застосували "Урагани" з касетними боєприпасами. За попередньою інформацією — без жертв", - зазначив він.

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Кириленко додав, що під ранок окупанти обстріляли центр Авдіївки, вночі влучили в промислову зону в Краматорську.

Під артилерійський обстріл потрапив і Бахмут. За попередньою інформацією, там без жертв, однак є багато руйнувань: пошкоджено дитсадок, ТРЦ та 8 багатоповерхівок.

Крім того, пошкоджено 2 будинки в Опитному, а в Соледарі одна людина дістала поранення.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російські окупанти вбили 10 мирних жителів Донеччини.

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