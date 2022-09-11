За минулу добу російські окупанти вбили 10 мирних жителів Донеччини.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 10 вересня росіяни вбили 10 мирних жителів Донеччини: 4 у Покровську, 3 у Красногорівці, 2 у Бахмуті та 1 у Райгородку. Ще 19 людей отримали поранення", - повідомив він.
Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Як повідомляв УНІАН, цієї ночі росіяни вдарили ракетою по житловому кварталу в центрі Дніпра. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків. Внаслідок ракетного удару по Дніпру, поранено чоловіка. Він госпіталізований у важкому стані.
Також вночі окупанти накрили "Градами" Нікополь. До міста прилетіло понад 35 ворожих снарядів, троє людей зазнали поранень. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади, амбулаторію та інші об'єкти.