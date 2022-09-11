Ще 19 людей отримали поранення внаслідок злочинів російських окупантів.

За минулу добу російські окупанти вбили 10 мирних жителів Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 10 вересня росіяни вбили 10 мирних жителів Донеччини: 4 у Покровську, 3 у Красногорівці, 2 у Бахмуті та 1 у Райгородку. Ще 19 людей отримали поранення", - повідомив він.

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Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі росіяни вдарили ракетою по житловому кварталу в центрі Дніпра. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків. Внаслідок ракетного удару по Дніпру, поранено чоловіка. Він госпіталізований у важкому стані.

Також вночі окупанти накрили "Градами" Нікополь. До міста прилетіло понад 35 ворожих снарядів, троє людей зазнали поранень. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади, амбулаторію та інші об'єкти.

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