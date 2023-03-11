В епіцентрах ворожих атак окупантів опинились приватні та багатоквартирні житлові будинки, зазначили в Офісі генпрокурора.

Російські загарбники сьогодні, 11 березня, обстріляли Костянтинівку та два села на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора у Telegram. "11 березня 2023 року ЗС РФ обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган" м. Костянтинівку, села Миколаївка Краматорського району та Максимільянівка Покровського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті влучань по житлових кварталах загинув 52-річний чоловік. Ще четверо громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Один з поранених перебуває у критичному стані.

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"В епіцентрах атак окупантів опинились приватні та багатоквартирні житлові будинки, деякі оселі вигоріли вщент. Зазнали значних руйнувань і пошкоджень господарські споруди, транспортні засоби та об’єкти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Донецька область новини - сьогодні це варто знати

У Донецькій області вже не один місяць тривають запеклі бої між захисниками України та російськими загарбниками. Епіцентром протистояння стало місто Бахмут.

Попри запеклі бої у населеному пункті станом на початок березня знаходилися мирні жителі. 5 березня стало відомо, що супротивник у Бахмуті вбив одну цивільну особу.

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