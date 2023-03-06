Ворожі атаки продовжують відбирати право на життя в української нації.

Армія Російської Федерації продовжує вести війну на знищення українського народу: окупанти вбили ще одного мирного жителя на території Бахмута (Донецька область). Раніше стало відомо, що ворожі війська також розстрілюють один одного на цій ділянці фронту.

Смерть українця підтвердив у понеділок, 6 березня, голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram. Також він повідомив про поранення п'яти цивільних осіб.

"Росія вбиває цивільних! За 5 березня росіяни вбили одного жителя Донецької області - в Бахмуті. Ще п'ятеро людей в області отримали поранення", - заявив він.

Кириленко також зазначив, що поки неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Ситуація під Бахмутом - ЗСУ прийняли рішення про відведення військ

Нагадаємо, що у своєму останньому аналізі військової ситуації на фронтах в Україні аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначили, що ЗСУ, ймовірно, вже почали відведення своїх сил з Бахмута. Оперативна ситуація змінилася через руйнування місцевого залізничного мосту.

У звіті Інституту за 5 березня йдеться, що ЗСУ можуть повторити маневр, який раніше вже здійснили при відступі з лінії оборони Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Тоді українські бійці настільки виснажили російські сили, що у них не залишилося можливості вести будь-які наступальні дії.

Також вранці 6 березня в Генштабі ЗСУ підтвердили, що війська РФ не припиняють спробу штурмувати Бахмут й прилеглі населені пункти. Ворог посилює тиск.

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