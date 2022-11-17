Супротивник, зокрема, обстріляв два міста.

Минулої доби в Харківській області через російські обстріли поранено трьох людей.

Ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів області, розташовані неподалік лінії зіткнення, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами голови ОВА, в Куп'янську постраждали складські будівлі, а у Вовчанську пошкоджень зазнали щонайменше 12 приватних житлових будинків, зруйновані господарські споруди, сталося кілька пожеж.

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"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіків 63 та 52 років і жінка 73 років", - додав Синєгубов.

Ситуація в Харківській області під час війни з Росією - найважливіше

Супротивники вже не раз обстрілювали населені пункти Харківської області, є руйнування, жертви й постраждалі.

Збройні сили України наприкінці літа пішли у контрнаступ, і спершу була звільнена майже вся Харківська область. Після цього вороги не припинили обстріли.

15 листопада внаслідок нового массованого ворожого ракетного удару регіон було повністю знеструмлено.

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