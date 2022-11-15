Енергетики встановлюють масштаби пошкоджень та працюють над відновленням мереж.

Внаслідок ударів російських окупантів по Харківщині область повністю знеструмлена. Людям доведеться залишатися без світла щонайменше до ранку.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, російські окупанти завдали по Харкову два удари ракетами типу С300 та чотири удари по Чугуївському району області.

За його словами, енергетики встановлюють масштаби пошкоджень та працюють над відновленням мереж. Крім того, в посиленому режимі працюють аварійні служби, оскільки є випадки зупинки ліфтів, всередині яких перебували люди.

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"У населених пунктах області енергопостачання фактично відсутнє. Відповідно, є перебої з водо- та теплопостачаням. Складно робити прогнози, але найбільш імовірно, що людям доведеться залишатися без світла, як мінімум, до ранку. Але працюємо, щоб якнайшвидше подати електрику", – наголосив Синєгубов.

Ракетний удар по Україні: ситуація з електроенергією

У вівторок, 15 листопада 2022 року, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по регіонах України. В основному, цілили по обʼєктах критичної інфрастуруктури.

У НЕК "Укренерго" зазначили, що найбільш складна ситуація спостерігається в північних і центральних областях. Там ввели в повному обсязі аварійні відключення всіх категорій споживачів, а у Києві запровадили спеціальні графіки аварійних відключень.

Крім того, у зв'язку з масованим ракетним обстрілом знеструмлено 90% Тернопільської області. Там, як і в інших регіонах, запроваджено аварійні відключення світла.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми України з початку війни. Він додав, що ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких країн-сусідів.

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