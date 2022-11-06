Супротивники з вечора до ранку 8 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

У Нікополі окупанти вдарили по житлових будинках, понівечили меблеве виробництво, транспортне підприємство, газогони та лінії електропередач.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Від вечора і до самого ранку було гучно на Нікопольщині. Російські окупаційні війська обстріляли район 8 разів. Поцілили по 3 громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Били мирні міста та села РСЗВ та важкою артилерією", - написав він.

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Резніченко зазначає, що у Нікополі снаряди зачепили кілька будинків - багатоповерхових та приватних, а також зруйнували меблеве виробництво, транспортне підприємство, газогони та лінії електропередач.

При цьому він додав, що у Нікопольській та Марганецькій громадах минулося без постраждалих.

Резніченко повідомив, що у Мирівській громаді понівечені з півдесятка приватних будинків, господарські споруди, автівки та газогони. При цьому зазначив, що 9-річна дівчинка, яку напередодні увечері поранили окупанти , перебуває у лікарні під наглядом медиків.

"Загрози життю немає. Її стан лікарі оцінюють як середній. Дитина сильно налякана обстрілом і пораненням", - додав він.

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Вороги вже не раз обстрілювали низку районів Дніпропетровської області з різного озброєння, є руйнування, жертви й постраждалі.

Зокрема, 5 листопада стало відомо, що вночі супротивники запустили випустили по Нікополю майже 40 снарядів з "Градів", виникли пожежі.

Учора внаслідок вечірніх обстрілів Дніпропетровської області поранено 9-річну дівчинку. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок, дитина була госпіталізована.