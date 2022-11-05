Військові з повітряного командування "Схід" знищили ще один ворожий "Шахед".

Вночі російські окупанти знову атакували Дніпропетровську область. Рашисти випустили по Нікополю майже 40 снарядів з "Градів", зайнялися пожежі.

У своєму Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко написав, що військові з повітряного командування "Схід" знищили ще один ворожий "Шахед". Вони збили курсуючий боєприпас у Синельниківському районі.

За словами голови ОВА, по Нікопольщині росіяни гатили з "Градів" та важкої артилерії - стріляли з тимчасово окупованого Енергодару по Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській громадах.

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"Найбільше дісталося Нікополю. На нічне місто ворог скерував майже 40 снарядів. Зайнялися дві пожежі. Вогнеборці полум’я уже утихомирили. Понівечені з півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди та газопровід", - зазначив Резніченко.

Крім того, російські снаряди поцілили і по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствах - пошкоджені виробничі потужності та майно.

"На щастя, всюди минулося без загиблих та поранених", - додав очільник ОВА.

Атаки Дніпропетровської області: що відомо про ворожі удари

31 жовтня, під час масштабної ракетної атаки, Росія атакувала Дніпропетровську область. У Дніпрі та Павлограді були "прильоти" в енергетичні об'єкти.

У ніч на 1 листопада рашисти запустили по Нікополю 40 снарядів. Ворог понівечив 14 багатоповерхових та приватних будинків. А 3 листопада РФ знову вдарила по інфраструктурі Дніпропетровщини, над областю за ніч збили 4 дрона-камікадзе.

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