Минулося без постраждалих.

Сьогодні, 30 серпня, російські окупанти обстріляли три громади Сумщини, зафіксовано 133 "прильоти".

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, ворог обстрілював території трьох громад області − Хотинської, Річківської та Великописарівської, зафіксовано 133 "прильоти".

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Так, на околицях Хотинської та Річківської громад о 10:00 з території РФ почався обстріл з літака, який не перетинав державний кордон України та випустив 3 ракети.

"Було також 10 прильотів з міномету (120 мм), 5 прильотів ствольної артилерії та 40 прильотів РСЗВ. Близько пів на дванадцяту обстріл продовжився: 12 прильотів з міномету (120 мм), 10 прильотів зі ствольної артилерії", - розповів голова ОВА.

Також з 10:20 тривав мінометний обстріл Великописарівської громади - було випущено 10 мін.

"Хотинська громада: з 11:03 ворог обстрілював громаду з мінометів: 6 мін. Обстріл продовжився після 13:00 (10 прильотів), після 16:00 (15 мін) та близько 20:00 (12 мін)", - додав Живицький.

Він уточнив, що в усіх випадках минулося без постраждалих.

Як писав УНІАН, російські загарбники продовжують зухвалі обстріли прикордоння. Сумська область регулярно зазнає атак з міномет, кулеметів та артилерії.

Зокрема, протягом доби 27 серпня внаслідок російських обстрілів громад Сумської області зазнали поранень двоє мирних жителів. Загалом нараховано 122 удари.

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