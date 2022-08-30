Сьогодні, 30 серпня, російські окупанти обстріляли три громади Сумщини, зафіксовано 133 "прильоти".
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За його словами, ворог обстрілював території трьох громад області − Хотинської, Річківської та Великописарівської, зафіксовано 133 "прильоти".
Так, на околицях Хотинської та Річківської громад о 10:00 з території РФ почався обстріл з літака, який не перетинав державний кордон України та випустив 3 ракети.
"Було також 10 прильотів з міномету (120 мм), 5 прильотів ствольної артилерії та 40 прильотів РСЗВ. Близько пів на дванадцяту обстріл продовжився: 12 прильотів з міномету (120 мм), 10 прильотів зі ствольної артилерії", - розповів голова ОВА.
Також з 10:20 тривав мінометний обстріл Великописарівської громади - було випущено 10 мін.
"Хотинська громада: з 11:03 ворог обстрілював громаду з мінометів: 6 мін. Обстріл продовжився після 13:00 (10 прильотів), після 16:00 (15 мін) та близько 20:00 (12 мін)", - додав Живицький.
Він уточнив, що в усіх випадках минулося без постраждалих.
Як писав УНІАН, російські загарбники продовжують зухвалі обстріли прикордоння. Сумська область регулярно зазнає атак з міномет, кулеметів та артилерії.
Зокрема, протягом доби 27 серпня внаслідок російських обстрілів громад Сумської області зазнали поранень двоє мирних жителів. Загалом нараховано 122 удари.