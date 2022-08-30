Обстрілів зазнали Краснопільська та Великописарівська громади.

Російські окупанти обстріляли дві громади Сумської області з артилерії.

Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, за ніч та ранок на Сумщині було зафіксовано два десятки прильотів від російських окупантів.

"Близько першої години ночі по території Краснопільської громади було 6 прильотів із САУ", – сповістив він та зауважив, що внаслідок обстрілу немає жертв та руйнувань.

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Крім цього, Живицький сповістив, що з 8-ранку у вівторок було 14 прильотів з артилерії по Великописарівській громаді.

"Подробиці згодом", – додав він.

Як писав УНІАН, російські загарбники продовжують зухвалі обстріли прикордоння. Сумська облась регулярно зазнає атак з міномет, кулеметів та артилерії.

Так, в ніч на 27 серпня окупанти обстрілювали Сумщину з мінометів та кулеметів. На щастя, втрат та руйнувань немає.

25 серпня російські військові випустили по Сумщині понад 100 різних боєприпасів. У Великописарівській громаді згоріло помешкання мирних мешканців та заготоване сіно, пошкоджені господарські споруди.

Також напередодні на Сумщині підірвався на міні власник аграрної компанії та депутат селищної ради, голова асоціації фермерів та приватних земле­власників Сумської області Іван Дейнека.

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