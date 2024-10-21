Сполучені Штати продовжать захищати право українського народу жити у безпеці та свободі, зазначив американський міністр оборони.

США надаватимуть Україні необхідні засоби для боротьби за виживання і безпеку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав під час виступу у Дипломатичній академії України. "Сполучені Штати доставлять в Україну те, що їй потрібно для боротьби заради її виживання та безпеки", - наголосив Остін.

Міністр оборони США відзначив, що немає магічного засобу ("срібної кулі"), єдиної спроможності, яка переломить ситуацію, і немає єдиної системи, яка зупинить наступ Путіна.

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При цьому, на його переконання, значення має те, як Україна бореться, як поєднує комплекс військових спроможностей і зосереджується на тому, що працює.

"Ми відмовляємося звинувачувати Україну у агресії Кремля. Ми відмовляємося пропонувати виправдання путінським звірствам. І ми відмовляємося удавати, що умиротворення зупинить вторгнення. Ми повністю розуміємо моральну прірву між агресором і захисником. ", - наголосив чиновник.

Він сказав, що США продовжать захищати право українського народу жити у безпеці та свободі. Також міністр звернувся до тих, хто вважає американське лідерство на підтримку України занадто дорогим:

"Перед обличчям агресії, ціна принципу завжди нижча ціни капітуляції. Наші союзники і партнери знають це".

Допомога Україні від США - важливі новини

За словами Ллойда Остіна, Сполучені Штати зобов'язалися виділити більше 58 млрд доларів на безпекову допомогу для України від 24 лютого 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 жовтня, у Києві глава Пентагону оголосив про виділення безпекового пакету на 400 мільйонів доларів на посилення Сил оборони України.

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