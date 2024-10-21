Нова оборонна допомога передбачає вилучення із запасів Пентагону снарядів, бронетранспортерів та протитанкового озброєння.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін оголосив про виділення безпекового пакету на 400 мільйонів доларів на посилення Сил оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав на початку переговорів з президентом України Володимиром Зеленським в Києві. Міністр оборони США відзначив, що Сполучені Штати розуміють, що стоїть на кону в Україні.

"Результат війни за вибором Путіна має значення для нас і для усього світу", - заявив Остін і додав, що з цієї причини він проводить засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

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Він додав, що в рамках коаліції "Рамштайн" понад 50 союзників і партнерів докладають зусилля з метою надання допомоги Україні. Ця коаліція зберігає єдність для надання Україні безпекової допомоги, яка необхідна, щоби "взяти гору" у війні:

"За лідерства президента Байдена, Сполучені Штати залишаються налаштованими зберігати цю підтримку. Тож, я радий сьогодні оголосити про зобов'язання виділити за президентськими повноваженнями пакет на 400 мільйонів доларів, щоб надати вашим силам додаткові снаряди, бронетранспортери та протитанкове озброєння".

Він сказав, що увага зосереджується на задоволенні негайних потреб України і це продовжується.

"Ми також віддані зберігати вашу підтримку, як це було обіцяно у двосторонній безпековій угоді, підписаній президентом Байденом у липні", - наголосив Остін.

Також міністр оборони США сказав, що хоче почути бачення Зеленського як у подальшому можна сильніше посилити двостороннє стратегічне партнерство.

Своєю чергою, президент України подякував американському народу і президенту США Джо Байдену за двопартійну підтримку і усю допомогу, надану Україні з самого початку війни.

"Дякую за минулу нашу зустріч у Брюсселі в рамках платформи Ради Україна-НАТО. Дуже дякую. Це була можливість, щоб провести прямий діалог з міністрами оборони наших союзників, і після цього, я знаю, відбулася дуже добра зустріч на рівні міністрів оборони "Велика сімка+", - сказав Зеленський.

Як зазначив глава держави, відповідно до попереднього дуже позитивного діалогу з президентом Байденом під час телефонної розмови було обговорено багато моментів:

"І між іншим, дякую за минулий пакет на підтримку наших солдат. Ми обговорити багато важливих справ про План перемоги і про підготовку до зими. Йдеться про спроможності нашої протиповітряної оборони, як усе це посилити".

Окрім того, тоді були обговорені деякі подробиці наступних пакетів допомоги, які матимуть вирішальне значення для України, "особливо у теперішній складний зимовий період". Зеленський впевнений, що за цими обговореннями послідують важливі результати.

Як відомо, Остін приїхав вчетверте до Києва на посаді глави Пентагону.

Допомога США для України - основні новини

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового оборонного пакету допомоги обсягом 425 мільйонів доларів. У пакет увійшли нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння.

18 жовтня Зеленський заявив, що найближчим часом в Україну приїде делегація Білого дому з відповідями щодо свого бачення "плану перемоги". Він також зазначив, що США кожні два-три тижні надаватимуть новий пакет допомоги Україні.

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