Стан дитини, яка опинилася у реанімації, стабільно важкий, зазначив очільник Одеської ОВА.

Унаслідок удару по Одесі, який російські окупанти завдали у ніч на неділю, 23 липня, постраждали та госпіталізовані 17 осіб, у тому числі троє дітей (двом 17 років, а одній дитині - 12).

У міських лікарнях станом на 11:00 знаходилися троє постраждалих, зокрема, 17-річний хлопець, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. "Його стан стабільно важкий. Він знаходиться у реанімації", - зазначив чиновник.

Голова ОВА підкреслив, що постраждалим медики надають всю необхідну допомогу.

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Росіяни у ніч на 23 липня запустили по Одеській області 19 різних ракет. Нашим воїнам вдалося знищити дев'ять ворожих повітряних цілей - крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К" (п'ять штук), а також крилаті ракети морського базування "Калібр" (чотири штуки).

Унаслідок ворожої атаки в Одесі дуже сильно пошкоджено Спасо-Преображенський кафедральний собор Української православної церкви Московського патріархату і ще багато споруд, десятки машин, зруйновано приватний будинок.

За відомостями правоохоронців, загалом постраждали 22 особи, і загинув чоловік, 1974 року народження. Міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що чоловіка посікло осколками.

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