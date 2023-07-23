Половина собору залишилася без даху.

В ніч проти 23 липня російські окупанти вдарили по середмістю Одеси. Пошкоджено житлові будинки, обʼєкти цивільної інфраструктури та зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ МП.

Про це повідомляє Одеська міська рада у Телеграм. Внаслідок атаки також постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

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"Руйнування колосальні, влучило у праву частину і пробило до мінус першого поверху. Половина собору лишилася без даху. Порушені центральні палі, фундамент. Вилетіли всі вікна, ліпнина. Була пожежа, загорілася частина, де у церкві продаються ікони та свічки", – розповів "Суспільному" клірик Одеської єпархії УПЦ, архідиякон Андрій Пальчук.

Зазначимо, що Спасо-Преображенський кафедральний собор – це найбільший православний храм Одеси. Він був закладений у 1794 році, а освятили його у 1808 році. У 1936 році собор був зруйнований. Відновили його вже у 2005 році.

Собор має статус Памʼятки культурної спадщини України. У 2023 році його було внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Ракетний удар по Одесі

В ніч на 23 липня окупанти атакували Одесу ракетами. У Повітряних силах попереджали про пуски ракет Х-22 з літаків Ту-22м3, а також ракет "Калібр" та "Онікс". В Одесі чули вибухи.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожої атаки загинула цивільна людина. Станом на 3:00 також було відомо про 18 постраждалих, серед яких 4 – діти.

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