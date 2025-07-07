Вогнем знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус.

Російська армія в ніч на 7 липня завдала дронового удару по Одесі, внаслідок чого загинула людина, є руйнування.

За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, попри активну роботу сил протиповітряної оборони, у місті є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема станції техобслуговування та легкових автомобілів.

Внаслідок удару, сталося займання приміщення для охорони біля новобудови.

"На жаль, один охоронець загинув", - констатував посадовець.

Як повідомили у пресслужбі регіонального главку ДСНС, сьогодні вночі РФ атакувала Одесу. Внаслідок атаки руйнувань зазнали 10 гаражних приміщень, адміністративна будівля на території станції технічного обслуговування та будівельні вагончики.

"На місцях спалахнули пожежі, вогнем знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус. За попередньою інформацією загинула 1 людина", - розповіли у пресслужбі.

Нічна повітряна атака окупантів

У ніч на 7 липня Протиповітряна оборона Україна відбивала чергову дронову атаку з боку Російської Федерації. Зокрема БПЛА йшли на Одесу зі східного напрямку, повідомлялося, що дрони рухалися з боку Чорного моря.

Раніше, 3 липня, РФ завдала ракетного удару по Одеському морському порту. Віцепрем'єр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів, що ракета "Іскандер" влучила в район одного з причалів, де на той момент працювали люди. Загинули докер-механізатор та водій вантажівки. Ще шестеро людей отримали поранення, серед них –працівники одного з портових операторів та водій, громадяни Сирії - члени екіпажу цивільного судна.

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