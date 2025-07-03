Росія атакувала Одесу касетною балістикою: є загиблі та поранені (фото)

Окупанти вбили двох людей.

Вдень у четвер, 3 липня, Російська Федерація завдала чергового ракетного удару по Одесі, вбивши та поранивши людей.

О 12:48 Командування Повітряних сил Збройних сил України попередило у своєму Telegram-каналі про загрозу застосування балістичного озброєння з окупованого Криму. Незабаром стало відомо про швидкісну ціль в напрямку Одеси, там пролунав вибух.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в етері інформаційного телемарафону повідомив, що російські загарбники вдарили касетною балістичною ракетою по припортовій інфраструктурі міста. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє тримали поранення, їм надають медичну допомогу.

Відео дня

Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, ракета "Іскандер" влучила в район одного з причалів Одеського морського порту. На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.

За його даними, загинули докер-механізатор та водій вантажівки. Ще шестеро людей отримали поранення, серед них – працівники одного з портових операторів та водій:

"Ще двоє - громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна. Людям надається уся необхідна допомога. Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: портальні крани, техніка, склади. Росія обстрілює наші порти вже четвертий рік поспіль. Вона бʼє по інфраструктурі, яка з’єднує Україну зі світом. По людях, які щодня забезпечують роботу критичних об’єктів. По цивільних".

За словами Кулеби, сьогоднішній обстріл - ще одне свідчення, що РФ цілеспрямовано намагається знищити транспортні вузли, експортні можливості та життя мирних громадян України.

Російська атака на Одесу

У ніч на 3 липня окупанти запустили з різних напрямків 52 "шахеди" та безпілотники-імітатори різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила на сході та півдні України 40 з них.

За даними Командування, російські дрони влучили у семи локаціях, ще на одній впав збитий безпілотний літальний апарат.

Як повідомляв УНІАН, під час цієї атаки окупанти пошкодили багатоповерхівку в Одесі - шість квартир зруйновані повністю, ще 36 отримали пошкодження.

Загалом внаслідок атаки на Одесу постраждали п’ятеро людей, двох з них - 7-річного хлопчика та 9-річну дівчинку - госпіталізували з отруєнням продуктами горіння.

Вас також можуть зацікавити новини: