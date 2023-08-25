Усі п’ять випущених ворогом цілей було знищено.

В ніч проти 25 серпня російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Ворог атакував з акваторій і Чорного, і Азовського морів.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил, усі п’ять випущених ворогом цілей було знищено.

"У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу "Шахед" з напрямку Приморсько-Ахтарськ", – зазначили в ПС і додали, що ракети ліквідовані у межах Одеської, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області.

Відео дня

Удар по Україні 25 серпня - це треба знати

Вночі Росія атакувала Україну ракетами. Повітряну тривогу було оголошено низці областей – південних та східних (на Донеччині та Запоріжжі вона була пов’язана з активністю російської тактичної авіації).

Близько 4-ї години стало відомо про проліт швидкісних цілей над Миколаївською областю. Зрештою про ракетну безпеку попередили Одеську область. До 5-х години пролунав відбій повітряної тривоги.

Вас также могут заинтересовать новости: