Українців закликають залишатися в укриттях до відбою.

Вночі Росія атакувала Україну ракетами, оголошено повітряну тривогу у низці областей.

Наразі тривога лунає у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що тривога на Донеччині та Запоріжжі пов’язана з активністю російської тактичної авіації.

О 03:52 вони повідомили про швидкісні цілі над Миколаївською областю. Згодом військові закликали мешканців Одеської та Миколаївської областей перебувати в укриттях.

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Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав залишатися в укриттях до відбою. "Зафіксована ракетна небезпека", - зазначив він.

Оновлено о 05:12: Відбій загрози по всіх областях.

Оновлено о 04:30: У Запорізькій області загроза застосування ударних безпілотників.

Оновлено о 04:25: "Червоними" залишаються Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області.

Спікер української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що вранці усі результати бойової роботи нададуть Повітряні сили.

Оновлено о 04:14: Відбій ракетної небезпеки для Миколаївщини та Одещини.

Вибухи на Одещині

Нагадаємо, ввечері в Одеській області вже оголошували тривогу через активність тактичної авіації РФ на південному та південно-східному напрямках.

Місцеві мешканці повідомляли про звуки вибухів, у Повітряних силах зазначили, що це була робота протиповітряної оборони.

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