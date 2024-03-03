Двох дітей наразі шукають під завалами багатоповерхівки.

Новини Одеси сьогодні, 3 березня, трагічні - стало відомо, що в обласному центрі у житловій 9-поверхівці, в яку у ніч на 2 число влучив російський дрон, загинула сім’я військовослужбовця.

У прес-службі Одеської обласної прокуратури УНІАН повідомили, що через російську атаку у житловому будинку загинули кілька сімей. Зокрема, серед них дві родини з немовлятами. Це жінка, 1992 р.н., та її син, який народився у жовтні 2023 року. Чоловік разом з іншою дитиною вціліли, бо перебували в іншому приміщенні.

Також, за даними прокуратури, загинув 40-річний чоловік - його знайшли під завалами вчора, 2 березня. Сьогодні знайшли його загиблу дружину, якій нещодавно виповнилося 36 років, та маленьку дочку, народжену у липні 2023 року. "Обох немовлят знайшли разом з мамами, які прикривали собою дітей", - розповів представник прокуратури.

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Як повідомив спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, серед загиблих - родина військових з 7-місячною донькою. За даними Братчука, Олег та Тетяна Кравець познайомились на службі, згодом жінка звільнилась, щоб доглядати новонароджену донечку.

"Брат Олега загинув у 2014 році в зоні АТО. Померла донька Ліза (знайшли сьогодні під завалами разом з мамою, - УНІАН) була єдиною спільною дитиною подружжя. 29 лютого їй виповнилось лише 7 місяців. Тетяна мала ще дітей від попереднього шлюбу: 9-річного Сергія та 8-річну Злату, їх досі шукають під завалами", - розповів Братчук.

Атакована Одеса - загиблі ідентифіковані

Вночі 2 березня армія РФ завдала по Одещині удар, залучивши 8 безпілотників, які були запущені з акваторії Чорного моря. Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів спального району Одеси влучив у 9-поверховий будинок. Один під’їзд майже повністю зруйновано. Станом на ранок 3 березня відомо про 10 загиблих, серед яких троє маленьких дітей - два немовлята та 3-річний хлопчик. Малюків знайшли в обіймах матерів, які їх прикрили собою.

Серед загиблих - родина священника - членів сім'ї баптистського пресвітера. Зокрема, 3 березня під завалами багатоповерхового будинку опинилася Анна Гайдаржі з 4-місячним сином Тимофієм - дочка та онук Миколи Сідака - пастора Одеської Пересипської церкви ЄХБ. Чоловік жінки - Сергій - та старша дочка дивом залишилися цілими, перебуваючи в сусідній кімнаті.

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