Рятувальна операція триває двадцяту годину.

В Одесі внаслідок російського удару дроном по багатоповерхівці загинули вже восьмеро людей. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, хто став жертвами росіян.

За його словами, аразі відомо про вісьмох загиблих. Це троє чоловіків 35, 40 та 54 років, двоє жінок – 73 та 31 років, двоє дітей – 3-річний Марк та 4-місячний Тимофій.

"Тільки що з-під завалів дістали тіло жінки. Її дані встановлюються. Щирі співчуття родинам загиблих…", – додав Кіпер.

Очільник ОВА зауважив, що рятувальна операція в Одесі триває вже 20-ту годину. На місці трагедії працюють всі відповідні служби. З проханням надати тимчасове житло звернулась одна людина. У будинки одеситів, які через нічну дронову атаку залишилися без тепла, повернуто опалення. Зокрема, й в будинок, в якому відбулося обвалення одного крайнього під'їзду.

Також Кіпер акцентував, що увесь день небайдужі одесити приносять постраждалим мешканцям воду, харчові продукти та теплі речі.

За даними регіонального главку ДСНС, станом на 21:30 постраждало 9 осіб, з яких одна дитина. Врятовано п’ятьох людей.

"Вісім загинуло. Вічна памʼять загиблим. Надважкий день для Одеси. Ми продовжуємо працювати", – наголошують рятувальники.

Оновлено: З’ясувалося, що мати та немовля, які загинули через удар, – це родина священика. Як повідомив пастор Одеської народної церкви Роман Медяник, йдеться про членів сім'ї баптистського пресвітера.

"Під завалами багатоповерхового будинку опинилася Анна Гайдаржі з 4-місячним сином Тимофієм, дочка Миколи Михайловича Сідака, пастора Одеської Пересипської церкви ЄХБ. Чоловік Ані Сергій та дочка дивом залишилися цілими, перебуваючи в сусідній кімнаті", – розповів Медяник.

Удар по Одесі 2 березня

У ніч на 2 березня армія РФ спрямувала 8 ударних безпілотників з акваторії Чорного моря на Одещину. Сім цілей було знищено, але один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів спального району Одеси влучив у 9-поверховий будинок. Один під’їзд майже повністю зруйновано.

З-під завалів вночі було вилучено тіло одного загиблого. Упродовж дня рятувальники виявили під завалами тіла інших жертв удару. Серед них – мати з немовлям. Водночас серед поранених – вагітна жінка та маленька дитина.

Генеральний прокурор України Андрій Костін вранці в Одесі заявив, що такі масштабні руйнування через влучання дрона сталися вперше. Він зазначив, що, за попередніми даними, дрони були запущені по Одесі з території окупованого Криму.

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