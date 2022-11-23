Вчора ввечері, 22 листопада, російські окупанти вдарили по пожежній частині Бахмута з артилерії. В результаті обстрілу постраждали троє цивільних осіб.
Про це повідомили в прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В офіційному повідомленні сказано: "Окупанти вже вкотре поцілили в одну з пожежно-рятувальних частин Донецької області. Вчора ввечері, в результаті артилерійського обстрілу міста Бахмут відбулося попадання снаряда в фасад 47-ї пожежної частини. В результаті обстрілу особовий склад не постраждав, поранення отримали 3 цивільних осіб (чоловіки 1986 р. н., 1979 р. н. і 1969 р. н.)".
Постраждалі отримали необхідну допомогу від рятувальників і були доставлені в лікувальний заклад. Окупанти також пошкодили скло пожежної автоцистерни, 3 віконних прорізи та облицювання 3-х в'їзних воріт будівлі частини.
Ситуація під Бахмутом: остання інформація
- Як повідомив солдат ЗСУ, рашистів під містом дуже багато. Полонені зеки розповіли про дві тисячі на ділянці. Вони наступають групами, зазнають втрат, тікають, а потім повертаються. Всі поля всіяні трупами, під якими окупанти іноді риють ями, щоб сховатися від вогню українських захисників.
- За словами Тараса Березовця, офіцера першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, окупанти під Бахмутом влаштовують обстріли з усієї наявної техніки — танків, РСЗВ, артилерії та мінометів. Потім вони організовують лобові атаки — 7-10 за день.
- Вчора, 22 Листопада, стало відомо про загибель 26-річного артиста балету Київського академічного театру оперети Вадима Хлупьянца під Бахмутом.