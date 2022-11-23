Три людини отримали поранення.

Вчора ввечері, 22 листопада, російські окупанти вдарили по пожежній частині Бахмута з артилерії. В результаті обстрілу постраждали троє цивільних осіб.

Про це повідомили в прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В офіційному повідомленні сказано: "Окупанти вже вкотре поцілили в одну з пожежно-рятувальних частин Донецької області. Вчора ввечері, в результаті артилерійського обстрілу міста Бахмут відбулося попадання снаряда в фасад 47-ї пожежної частини. В результаті обстрілу особовий склад не постраждав, поранення отримали 3 цивільних осіб (чоловіки 1986 р. н., 1979 р. н. і 1969 р. н.)".

Постраждалі отримали необхідну допомогу від рятувальників і були доставлені в лікувальний заклад. Окупанти також пошкодили скло пожежної автоцистерни, 3 віконних прорізи та облицювання 3-х в'їзних воріт будівлі частини.

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Ситуація під Бахмутом: остання інформація

Як повідомив солдат ЗСУ, рашистів під містом дуже багато. Полонені зеки розповіли про дві тисячі на ділянці. Вони наступають групами, зазнають втрат, тікають, а потім повертаються. Всі поля всіяні трупами, під якими окупанти іноді риють ями, щоб сховатися від вогню українських захисників.

За словами Тараса Березовця, офіцера першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, окупанти під Бахмутом влаштовують обстріли з усієї наявної техніки — танків, РСЗВ, артилерії та мінометів. Потім вони організовують лобові атаки — 7-10 за день.

Вчора, 22 Листопада, стало відомо про загибель 26-річного артиста балету Київського академічного театру оперети Вадима Хлупьянца під Бахмутом.

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