За інформацією поліцейських, останніми днями ворог безперервно атакує місто.

Поліцейські проводили евакуацію цивільних в Бахмуті, коли раптом розпочася російський обстріл.

Батька та доньку вони забрали з вулиці, по якій проходить лінія фронту, повідомляється на сторінці ГУНП в Донецькій області.

"Чоловік мав поранення та потребував медичної допомоги. Відстань до евакуаційного авто долали бігом, бо над головою з’явилися російські БПЛА та розпочався обстріл житлового сектору", - розповіли у поліції.

Чоловіка, його доньку, пса та інших мешканців небезпечного району вдалось врятувати. Всіх доставили до Покровської громади, а далі - евакуаційним потягом у більш безпечні регіони.

За даними правоохоронців, останніми днями окупанти безперервно атакують Бахмут. Наразі в області залишається 500 538 осіб, проте повністю безпечних місць зараз на Донеччині немає.

Ситуація у Донецькій області

Як раніше повідомляв УНІАН, у Донецькій області області йдуть найзапекліші бої, та супротивник щодня зазнає величезних втрат.

Тільки упродовж минулої доби атаки окупантів були біля 10 населених пунктів у Донецькій області.

За оцінками аналітиків ISW, Росія втрачає здатність наступати на Донбасі та боїться контрнаступу ЗСУ на Крем'яну.

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