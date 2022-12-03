Раніше зрадників забрали з території Нової Каховки.

Російські окупанти вивезли всіх колаборантів з тимчасово захоплених Олешек. Разом зі зрадниками поїхали їхні родини. Куди саме відправили жителів, які співпрацювали з ворогом, невідомо.

Інформацією про це поділилися в Центр національного опору. У повідомленні на офіційному сайті сказано: "Росіяни вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки (Херсонська область). Так, були вивезені всі представники окупаційної адміністрації та поліцаї. Разом з ними на автобусах вивезли сім'ї зрадників".

Раніше аналогічно вчинили з колаборантами в Новій Каховці. З міста вивезли не лише членів окупаційної адміністрації, а й тих, хто брав участь у спільних рейдах з рашистами проти місцевого населення, залякував громадян та примушував до співпраці з ворогом.

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Ситуація на Лівобережній Херсонщині: останні дані

З 3 по 5 грудня проходитиме евакуація українців, які залишилися в дачних селищах на тимчасово окупованій території, і не встигли або не змогли приїхати в Херсон.

У населених пунктах на лівому березі Дніпра окупанти посилили фільтраційні заходи. Вони перевіряють транспорт, документи і телефони у всіх громадян на в'їзді в Генічеськ.

За даними Генштабу ЗСУ, 1 грудня рашисти вивели окремі підрозділи з Олешок і розосередили їх уздовж ділянки автомобільної дороги у напрямку до Голої Пристані.

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